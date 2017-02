ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 1. März 2017

Mainz (ots) -Mittwoch, 1. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerHandyverträge für Kinder - Hier lauern diverse KostenfallenPsycho-Onkologie - Krebs belastet auch die SeeleCommodore 64 - Legendärer Heimcomputer wird 35Gast: Stephanie Stumph, SchauspielerinMittwoch, 1. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinMord an Hells-Angels-Präsident - Thema in "AktenzeichenXY...ungelöst"Expedition Deutschland: Berlin - Besuch bei Zana RamadaniKüchenträume - Chantals SmoothiesMittwoch, 1. März 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina v. Ungern-SternbergRede zur Lage der US-Nation - Welchen Kurs wird Trump ankündigen?Politischer Aschermittwoch - Markige Worte aus BayernInnenansichten einer Protestpartei - Die AfD unter die Lupe genommenGast: Saliya Kahawatte, sein "Blind-Date mit dem Leben"Mittwoch, 1. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldMit 51 zum ersten Mal Mutter - Christiane bekommt EizellenspendeMittwoch, 1. März 2017, 22.15 Uhrauslandsjournal spezialDer Trump-Effekt - Wie der neue Präsident die USA verändertmit Antje PieperDas "auslandsjournal" begibt sich in einer Sonderausgabe aufSpurensuche durch die USA: Wie verändert der neue Präsident das Land?Antje Pieper trifft auf ihrer Reise enthusiastische Trump-Anhängerund entschlossene Kritiker. "Er ist der erste Präsident, der hält,was er versprochen hat." In Mobile, Alabama, ist es schwer, jemandenzu finden, der sich kritisch zu Donald Trump äußert.Von Alabama geht es nach New York, wo Zehntausende gegen den neuenPräsidenten protestieren. Hier singen sie, spenden sich gegenseitigMut, hoffen auf eine Amtsenthebung, einige fürchten ein"faschistisches Amerika", andere lachen ganz einfach über gemalteTrump-Karikaturen. Frauen, Männer, Kinder, Alte und Junge, Weiße,Schwarze, Latinos - sie alle eint die Angst, dass Trump die USAnachhaltig verändern könnte: "Er verrät die amerikanischen Werte",sagen sie. Für Donna Lieberman von der New YorkerBürgerrechtsvereinigung NYCLU hat Trump nur ein Gutes, wie sie AntjePieper erklärt: "Er hat eine unpolitische Generation politisiert unduns alle geeint."Eine weitere Station des "auslandsjournal spezial" ist Washington:Auch die Hauptstadt hat seit der Inauguration turbulente Zeitenerlebt. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde den Sumpftrockenlegen und meinte damit auch die politischen ElitenWashingtons. Und die tun sich schwer mit dem neuen Präsidenten. Soprognostiziert der Direktor des Strategic Studies Program an derJohns Hopkins University, Eliot A. Cohen, dass Trump in der Welt undden USA noch viel Schaden anrichten werde. Der Republikaner, der inder Bush-Administration Berater von Außenministerin Condoleezza Ricewar und damit eine der ranghöchsten Positionen im amerikanischenAußenministerium bekleidete, ist sich im Interview mit Antje Pieperaber auch sicher: "Die USA haben Weltkriege überstanden, sie werdenauch Donald Trump überstehen."Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell