ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 1. Juli 2020

Bitte geänderten Programmtext beachten:Mittwoch, 1. Juli 2020, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um MithilfeFrauenleiche am Feldweg Die 24-jährige Frau wurde zuletzt 2008 lebend am Hauptbahnhof gesehen. Sie ging gelegentlich der Prostitution nach. War ihr letzter Freier auch ihr Mörder?Schock in der Nacht Ein Paar wird von unbekannten Tätern im Schlaf überrascht. Um an ihre Opfer heranzukommen, mussten die Männer eine hohe technische Hürde überwinden. Woher hatten sie ihre Informationen?Angriff an der Wohnungstür Ein 79-Jähriger kommt nach Hause. Gerade als er die Tür aufgeschlossen hat, wird er plötzlich von hinten brutal in die Wohnung geschubst. Drei traumatische Stunden folgen.Mord auf offener Straße Ein junger Mann wird niedergestochen. Bevor er stirbt, kann er noch den Polizeinotruf verständigen. Die beiden Täter flüchten. Doch einer wird von einer Überwachungskamera gefilmt.Der XY-Preis 2020 Im Vorbeifahren erhascht ein Pärchen einen Blick auf eine Frau, die zwischen zwei Autos liegt. Die beiden halten an - und retten die Frau damit aus den Fängen eines Vergewaltigers.