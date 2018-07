ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 1. August 2018

Mainz (ots) -Mittwoch, 1. August 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Kay-Sölve Richter (5.30 bis 7.00 Uhr)Wolf-Christian Ulrich, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr)Ankerzentren und Grenzschützer - Neue Flüchtlingspolitik in BayernMehr Pflegepersonal in Krankenhäusern - Spahns Gesetzentwurf imKabinett36 Grad, und es wird noch heißer - Reportage aus MagdeburgDeutsche Bahn überarbeitet Tarife - Neue Sparpreise, City-TicketGast: Jens Spahn, Gesundheitsminister, zu PflegepersonalMittwoch, 1. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerKeime in Badeseen - Gefahr durch Algen und BakterienNeue Bahntarife - Bahnfahren wird zum Teil billigerTiere bei Hitze - Auch Hunde und Katzen leidenGast:Wolfgang Lippert, Moderator, Schauspieler und SängerMittwoch, 1. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBademeistermangel - Ein Engpass und seine FolgenExpedition: Naturpark Steinhuder Meer - Leidenschaft für jede MengePSDie Krämerbrücke(3): Sybille - Nachbarn werden FreundeMittwoch, 1. August 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAuf Streife im Dortmunder Bahnhof - Drogen, Diebstahl, SchlägereienMittwoch, 1. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMax Giesinger an der Nordsee - Auftritt auf SyltPromi-Trend: gefärbte Haare - Je bunter, desto besserPromis ohne Führerschein - Stars, die ohne Auto auskommenMittwoch, 1. August 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDas Feuer und die Folgen - Griechenland nach dem InfernoGewalt, Drogen und Avocados - Mexiko im Griff der MafiaDas Land der "Ladyboys" - Transgender in ThailandSchleppen, schwitzen, schuften - Umzugsmarathon in MontrealPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell