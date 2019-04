ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 17. April 2019, 9.05 Uhr

Mainz (ots) -Mittwoch, 17. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Eva MühlenbäumerGast: Lisa Feller, KabarettistinOnline-Rechtsberatung - Was taugt der Anwalt aus dem Netz?Eröffnung Bundesgartenschau 2019 - Es grünt und blüht in HeilbronnKnusper-Schnitzel - Ein Rezept von Armin RoßmeierMittwoch, 17. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinKleinmarkthalle Frankfurt - 65 Jahre kaufen und genießenExpedition Deutschland: Bremen - Zwei starke FrauenKüchenträume - Christins FranzbrötchenbrotMittwoch, 17. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagUnterwegs in Lübeck - Königin der HanseMittwoch, 17. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissHeiner Lauterbach am Set - Dreharbeiten mit Maren KroymannPremiere mit Katja Riemann - Neuer Kinofilm "Goliath96"Emma Bunton in Hamburg - "Baby Spice" hat ein neues AlbumPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell