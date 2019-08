ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 14. August 2019

Mainz (ots) -Mittwoch, 14. August 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)Seelachs, Hering oder Lachs? - Wie nachhaltig ist der Fisch?Greta Thunberg segelt los - Was steht hinter der Mission?Service: Foto-Gadgets - Was macht Handybilder besser?Mittwoch, 14. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Steven Gätjen, ModeratorÄrger im Urlaub - Reisemängel richtig reklamierenReisetipp Istrien - Die kroatische Perle in der AdriaMelonensalat mit Bündnerfleisch - Ein Rezept von Armin RoßmeierMittwoch, 14. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWasserschutzpolizei auf dem Rhein - Interessenskonflikte lösenExpedition: Bad Blankenburg - Träumen, Gold waschen und campenDer Hamburger Dom (3) - Wahrsagerin und ScherenschnittmannMittwoch, 14. August 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagNachwuchs bei Berliner Pandas? - Zoo zeigt UltraschallbilderMittwoch, 14. August 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbBrad Pitt im Kino - "Once Upon a Time in Hollywood"Beatrice Richter spielt Theater - Gemeinsam mit Tochter auf der BühneMittwoch, 14. August 2019, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDer große Greta-Kult - Hoffnung, Heldin, HassfigurBrasilien und die Gewalt gegen Frauen - Im Land der MachosRecycling für Anfänger - Chinas Kampf gegen den MüllUganda und die Malaria - Kleine Seife, große Wirkung?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell