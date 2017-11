ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 13. Dezember 2017 / ZDFzoom

Mainz (ots) -Mittwoch, 13. Dezember 2017, 22.45 UhrZDFzoomDas Drehbuch des TerrorsWie gefährlich sind Europas Islamisten?Film von Rainer Fromm und Elmar TheveßenVerweigern Sicherheitsbehörden in Europa den Austausch von Daten überverdächtige Islamisten? Können Terroristen immer noch ungehindertreisen, Netzwerke aufbauen und Anschläge vorbereiten? Ein Jahr nachdem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt stößt "ZDFzoom" auferschreckende Erkenntnisse. Die Zahl der Attacken hat deutlichzugenommen, die islamistische Szene in Europa wächst weiter undverändert ihre Strukturen und Methoden rasant.Tatsächlich ist das Tempo der Veränderungen und Professionalisierungder Strukturen so hoch, dass Polizei und Nachrichtendienste kaumSchritt halten können. Insbesondere radikalisierte Frauen verwandelnmithilfe sozialer Medien das Netz der Islamisten in eine ArtFamilienbewegung. Allein in Nordrhein-Westfalen organisieren 39Frauen in 21 Städten per Facebook Schwesterntreffs, Heiratsmärkte undSpendengruppen. Das Ziel: die finanzielle und soziale Unterstützungradikaler salafistischer Strukturen.In ganz Europa werden auch die Verbindungen zwischen Islamisten,krimineller Szene und dem organisierten Verbrechen immer enger.Mancherorts schließen sich junge Islamisten in Gangs zusammen, umganze Stadtviertel zu kontrollieren, wie beispielsweise im dänischenKopenhagen. All das entspricht den Strategieschriften des sogenannten IS, insbesondere einem Pamphlet mit dem Titel "MuslimGangs", das seit 2015 per Internet verbreitet wird. Für die Ermittlerist es eine Art "Drehbuch des Terrors" der letzten Jahre.Führende Vertreter von Polizei und Nachrichtendiensten inDeutschland, Frankreich und Großbritannien zeichnen im Gespräch mitden "ZDFzoom"-Autoren Rainer Fromm und Elmar Theveßen einernüchterndes Bild der Terrorbekämpfung in Europa. Sie fordern einenmassiven Ausbau von Präventionsprogrammen und eingesamtgesellschaftliches Engagement gegen den Extremismus. Wie sichMuslime gegen die Radikalisierung junger Menschen wehren, zeigt dieDokumentation am Beispiel einer Moschee im baden-württembergischenSinsheim.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell