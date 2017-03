ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 12. April 2017

Mainz (ots) -Mittwoch, 12. April 2017, 23:15 UhrZDFzoomBürokratie statt IntegrationFlüchtlinge in DeutschlandEin syrischer Zahnarzt arbeitet in der Spülküche, eine iranischeHebamme sitzt arbeitslos zu Hause. Ein Frisör soll noch mal einedreijährige Ausbildung machen. Können wir uns das leisten?In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Dabei sind zirka 15 Prozentder Asylbewerber gut qualifiziert, so das Bundesarbeitsministerium.Das Integrationsgesetz verspricht: Deutschkurse, schnelles Ankommenin der Arbeitswelt. Wenn da nicht die Bürokratie wäre.Auch im dritten Jahr des Flüchtlingszustroms sitzen die Menschenimmer noch monatelang in Unterkünften, ohne dass sie gefördert odergefordert werden. Erst nach der Anerkennung ihres Asylantrags, dieviele Monate dauern kann, fragen Jobcenter nach Beruf und Ausbildungund werden Deutschkurse verpflichtend.Asylbewerber, die mehr wollen als essen, schlafen und warten, werdenimmer noch ausgebremst. Behörden, Berufsverbände, Handwerkskammern,Innungen zeigen sich unflexibel, prüfen monatelang Zeugnisse undverweigern mit Paragraphen-Reiterei die Berufsanerkennung."ZDFzoom" fragt: Behindern Regelungswut und Bürokratie dieEingliederung von Asylbewerbern? Wo steht Deutschland im Jahr dreides Flüchtlingszustroms?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell