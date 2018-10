ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 10. Oktober 2018

Mainz (ots) -Mittwoch, 10. Oktober 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Kay-Sölve Richter, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)"Moma vor Ort": Bottrop - Wege aus der ArmutGesucht: Pflegekräfte - Zu Gast: Jens SpahnSüße Schulmilch - Kritik an WerbungService: Richtig im Sattel - Radfahren ohne SchmerzenFußball-Nationalmannschaft - Tuchfühlung mit den FansMittwoch, 10. Oktober 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGast: Melanie Marschke, SchauspielerinRegionale Lebensmittel - Was genau gilt als "regional"?Leckere Suppenküche - Spezialitäten für die HerbstsaisonPolenmarkt - Schnäppchenjagd im OstenMittwoch, 10. Oktober 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVor der Landtagswahl in Bayern (3) - Marktplatzgespräch mit FreienWählernÄrger um Sperrmüllentsorgung - Teure Rechnung in HamburgExpedition Wipperfürth - Radfahren vor der SpätschichtMittwoch, 10. Oktober 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissWillem-Alexander und Maxima in Mainz - Königlicher Besuch inDeutschlandFilmpremiere mit Jan Josef Liefers - Mit "So viel Zeit" im KinoMittwoch, 10. Oktober 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Matthias FornoffViva Bavaria! - Der Mythos Bayern in den USAEmmanuel Macron unter Druck - Der abgehobene PräsidentVenezuelas Flüchtlinge in Brasilien - Hunger, Krise, InflationRebellion auf dem Skateboard - "außendienst" auf KubaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell