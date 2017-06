ZDF-Programmhinweis / Freitag, 9. Juni 2017

Mainz (ots) -Freitag, 9. Juni 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)May oder Corbyn? - Ergebnis der Wahl in GroßbritannienDurchmarsch für Macron? - Parlamentswahl in FrankreichAussage zu Russland-Affäre - Reaktionen nach Comey-VerhörVon Rodin bis Dylan - Der Kuss in der KunstFreitag, 9. Juni 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Billie Zöckler, SchauspielerinErfinder mit über 100 Patenten - Michael Lenke hat viele gute IdeenEröffnung der "documenta" in Kassel - Ausblick auf Kunst-HighlightsTipps fürs umweltgerechte Bauen - Ökologischer Hausbau und SanierungTramezzini von Chefkoch Roßmeier - Leckeres italienisches SandwichFreitag, 9. Juni 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVersteigerung im Motorenmuseum - Mähdrescher & Trecker unterm HammerExpedition Deutschland: Uelvesbüll - Faszination für alte SchriftenGefahr durch Alu-Schalen - Giftstoffe im EssenFreitag, 9. Juni 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannGroßbritannien nach der Wahl - Ergebnisse, Reaktionen und AnalysenFrankreich vor der Parlamentswahl - Für Macron steht viel auf demSpielNeue Eskalation im Moscheen-Streit - In Erfurt gehen die ProtesteweiterDie Deutschen und ihr Wald - Eine Reise durch grüne WunderweltenFreitag, 9. Juni 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPrinz Philip feiert Geburtstag - Der Mann von Queen Elizabeth wird 96Im Gespräch mit Bülent Ceylan - Neues von dem Komiker aus MannheimFreitag, 9. Juni 2017, 22.55 UhraspekteModeration: Jo Schück"aspekte" berichtet von der Weltkunstschau documenta 14. Moderator JoSchück diskutiert mit seinen Gästen über die Kunst in Zeiten derKrise. Mit dabei sind der Konzeptkünstler Hans Haacke, zum viertenMal vertreten bei der documenta, die Bildhauerin Monica Bonvicini,der junge holländische Künstler Renzo Martens und BonaventureNdikung, einer der Kuratoren der documenta 14.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell