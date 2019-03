ZDF-Programmhinweis / Freitag, 8. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Freitag, 8. März 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Christian Berkel, SchauspielerTaub nach Tumor im Ohr - Hilfe dank Cochlea-Implantat Die Barbiewird 60 - Eine Plastikpuppe hat Geburtstag Lammkeulenscheibe mitKartoffelstampf - Leckeres Rezept von Chefkoch RoßmeierFreitag, 8. März 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Andreas WunnWeltfrauentag - Stand der Gleichberechtigung Gast:Frauenministerin Giffey, Einschätzung zur Situation der Frauen Mehrals nur Fahren - Oldtimer als LebensgefühlFreitag, 8. März 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuszeit in Offenbach - Unterwegs in der Main-MetropoleFreitag, 8. März 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbAvril Lavigne ist zurück - Neues Album nach Krankheits-PauseKostja Ullmann in "Bella Germania" - ZDF-Dreiteiler ab 10. MärzPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 8. März 2019, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste:Doris Dörrie, Regisseurin, Neuer Film: Kirschblüten & Dämonen LouDoillon, Musikerin, "Too Much""Komikerinnen auf dem Vormarsch - Worüber Frauen Witze machenFrauenhass im Netz - Warum sogar Intellektuelle hetzenKriegsreporterin mit Augenklappe - Filme über Marie ColvinOpernlegende Brigitte Fassbaender - Ihre zweite Karriere alsRegisseurin Was heißt Gastfreundschaft? - Gedanken der Autorin PriyaBasilPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell