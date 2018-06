ZDF-Programmhinweis / Freitag, 8. Juni 2018

Mainz (ots) -Freitag, 8. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerMännliche Sterilisation - Man kann sie rückgängig machenPerfekte Bademode - Modetrends für den SommerJürgen von der Lippe wird 70 - Wir gratulieren dem PublikumslieblingGast im Studio: Chris Tall, ComedianFreitag, 8. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Hermann BerndWM-Benimmregeln - Tipps für Russland-ReisendeExpedition Deutschland: Vetschau - Zuhause in BrandenburgPreiswerter Urlaub im Sommer - Tipps und TricksFreitag, 8. Juni 2018,hallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldVom Hausbesitzer zum Schlossherren - Ehepaar zieht in SchlossruineFreitag, 8. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDr. Böhmermanns Struwwelpeter - Heute um 23 Uhr im ZDFPrinzessin Adrienne wird getauft - Die schwedische KönigsfamiliefeiertJürgen von der Lippe wird 70 - Glückwünsche an den ModeratorFreitag, 8. Juni 2018, 23.30 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückBill Clinton ist zurück - Der Ex-Präsident als Krimi-AutorDie USA und Europa - Eine Freundschaft in der KriseFrauen ans Schlagzeug - Über die Männerdominanz im PopLinn Ullmann "Die Unruhigen" - Roman einer Tochter berühmter ElternNeues vom Berliner Humboldt-Forum - Ein Blick hinter die KulissenGäste im Studio:Hartmut Dorgerloh, Generalintendant Humboldt ForumNamika, Song: "Ich will Dich vermissen"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell