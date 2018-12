ZDF-Programmhinweis / Freitag, 7. Dezember 2018

Mainz (ots) -Freitag, 7. Dezember 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenMietminderung wegen Schimmelgefahr? - Wie entscheidet derBundesgerichtshof?50 Jahre Computermaus - Wer erfand die praktische Maus?Nie mehr sitzen - Arzt braucht keine Stühle mehrGäste im Studio:Dr. Eckart von Hirschhausen, Mediziner und KabarettistProf. Tobias Esch, MedizinerFreitag, 7. Dezember 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAlkoholkontrollen in Hamburg - Auf Streife mit der PolizeiHausmeister in Containersiedlung - Armin Jung kümmert sich umObdachloseSüßes für die Adventszeit - Ninas Matcha Cookies mit SchokoladeFreitag, 7. Dezember 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinAuszeit: Saunaboot auf dem Müggelsee - Und weitere Auszeiten zumVerschenkenFreitag, 7. Dezember 2018, 17.45 UhrLeute heute40 Jahre "Ein Herz für Kinder" - Proben mit Johannes B. Kerner1LIVE Krone in Bochum - Preisverleihung mit Mark ForsterPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell