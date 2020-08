ZDF-Programmhinweis / Freitag, 7. August 2020

Mainz (ots) -Freitag, 7. August 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerCorona aktuell - Dr. Christoph Specht live im Studio Viele Badetote im Sommer 2020 - DLRG zieht erste Bilanz Kaltschale mit Fisch - Ein Rezept von Mario KotaskaGast: Michael Groß, Ex-Schwimmsportler und OlympiasiegerFreitag, 7. August 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Andrea BallschuhAuszeit: Chiemsee (3) - Auf dem Berg und auf der AlmFreitag, 7. August 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbFamilie Stumph bei Dreharbeiten - Vater und Tochter vor der Kamera Fotoshooting mit Emilia Schüle - Bildstrecke für ein ModemagazinFreitag, 7. August 2020, 23.15 Uhraspekte - on tour Moderation: Jo Schück100 Jahre Salzburger Festspiele100 Jahre Salzburger Festspiele - Ein Jubiläum im Zeichen der Pandemie "Elektra" von Richard Strauss - Sängerinnentriumph in der Felsenreitschule "Jedermann" mit Simone Peters - Die neue Buhlschaft steigt aus der Torte So machen es (nicht) alle - Mozart gekürzt und ohne Pause Neues vom Nobelpreisdichter - Umstrittene Handke-UraufführungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4672829OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell