ZDF-Programmhinweis / Freitag, 6. Januar 2017

Mainz (ots) -Freitag, 6. Januar 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Die Elbphilharmonie ist eröffnet - Teures GroßprojektKältesturz - Der Winter hat Deutschland im GriffDie FDP im Wahljahr - Dreikönigstreffen in StuttgartPeter trifft... - Hollywoodstar Michael FassbenderGast: Wolfgang Kubicki, FDP, zum Wahljahr 2017Freitag, 6. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerVersicherungsschutz bei Kälte - Wer haftet wann bei Eis und Glätte?Reis-Sesambällchen mit Garnelen - Rezept von Armin RoßmeierGalette des Rois - Rezept von Cynthia BarcomiKnochenbrüche durch Ermüdung - Zu viel Sport kann schädlich seinDie Kraft der Sterne - Warum sind Horoskope so ansprechend?Gast: Bettina Lamprecht, SchauspielerinFreitag, 6. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWeihnachtsbaum-Recycling - Elefantenfutter oder KunstwerkExpedition Deutschland: Satow - Ein NeuanfangDer Traum vom Auswandern - Deutsche Unternehmerin in MarrakeschPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell