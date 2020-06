ZDF-Programmhinweis / Freitag, 5. Juni 2020

Mainz (ots) -Freitag, 5. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Eva MühlenbäumerCorona-Update - Gespräch mit Dr. Christoph Specht Fahrradhelme 2.0 - Alternativen zum Fahrradhelm im Check Mick baut einen Hühnerstall - Handwerkertipps von Mick Wewers Schollen-Rollen - Kochen mit Mario Kotaska Leben mit neuer Lunge - Organspende kann Leben rettenGast: Lea, SängerinFreitag, 5. Juni 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldMünchner Flughafen - Fliegen in Corona-Zeiten Expedition: Unterbacher See - Der Traum vom Ironman auf Hawaii Hoch hinaus in Sachsen - Extremkletterer Robert LeistnerFreitag, 5. Juni 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy IshagAuszeit: Amrum - Geheimtipps für die NordseeinselFreitag, 5. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissTom Jones wird 80 - Der Tiger feiert Geburtstag Herzogin Catherine ist nicht müde - Streit mit dem Magazin "Tatler"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4614579OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell