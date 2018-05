ZDF-Programmhinweis / Freitag, 4. Mai 2018

Mainz (ots) -Freitag, 4. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichDie Welt der Briefmarkensammler - Auf der Briefmarken-Messe in EssenTiere in der Kinderklinik - Zwei Pudel als Tier-TherapeutenDezellularisierte Herzklappe - Wie effektiv ist das neue Verfahren?Gäste im Studio:Rudolf Kowalski, SchauspielerEsther Gronenborn, RegisseurinFreitag, 4. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagBesuch im Ballkleid-Outlet - 6000 Kleider auf 400 QuadratmeternFreitag, 4. Mai 2018, 23.25 UhraspekteLehren aus dem Dreißigjährigen Krieg - Religionskrieg in der MitteEuropas?"Schwere Knochen" von David Schalko - Der böse Geist von WienDie Künstlerin Mika Rottenberg - Spielen mit der absurden WeltAntisemitismus bekämpfen - Was hilft gegen Judenhass?Gäste:Ute Lemper, Sängerin - Weltstar singt jiddische LiederHerfried Münkler, PolitikwissenschaftlerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell