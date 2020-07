ZDF-Programmhinweis / Freitag, 3. Juli 2020

Mainz (ots) -Freitag, 3. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerWohnen und Design - Strand-Terrasse für zu Hause Reisetipp: Rothaarsteig - Wandern im malerischen Rothaargebirge Gegrillte Melonen mit Ziegenkäse - Ein Rezept von Mario KotaskaGast: Ina Paule Klink, SchauspielerinFreitag, 3. Juli 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldTiere gegen Einsamkeit - Erhöhte Nachfrage in Tierheimen Expedition Deutschland: Wadern - Unterwegs im nördlichen Saarland Service: Der perfekte Rasen - Tipps und Tricks für sattes GrünFreitag, 3. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy IshagGibt es Geister wirklich? - Unterwegs mit einer GeisterjägerinFreitag, 3. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissDer Tag des Bikinis - Promis in hipper Bademode Beatrice will nach Italien - Verlässt die Prinzessin London? Neues von Matthias Schweighöfer - Single und Video "Lauf"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4641344OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell