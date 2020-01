ZDF-Programmhinweis / Freitag, 3. Januar 2020

Mainz (ots) -Freitag, 3. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Martin Semmelrogge, SchauspielerAnnina Hellenthal, SchauspielerinAlles über Ingwer - Warenkunde mit Brigitte BäuerleinGesichtsblindheit - Wenn alle Gesichter gleich aussehenTiroler Apfelstrudel - Armin Roßmeier kann auch backenFreitag, 3. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSicher unterwegs mit dem Auto - LichtkontrollenExpedition Deutschland: Hamburg - Pferde mit lustigen TricksObdachlose im Winter - Wer kann wie helfen?Freitag, 3. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinAndalusien im Winter - Eine Auszeit in ConilFreitag, 3. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMit Franz Dinda in Berlin - Heute Abend "Das Boot" im ZDFJulia Dietze im ZDF - Hauptrolle in "Inga Lindström"Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4482389OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell