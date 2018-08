ZDF-Programmhinweis / Freitag, 3. August 2018

Mainz (ots) -Freitag, 3. August 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Kay-Sölve Richter (5.30 bis 7.00 Uhr),Wolf-Christian Ulrich, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr)Flüchtlinge und Integration - MoMa vor Ort live aus TemplinFlussferien in Deutschland - Kultur-Highlights an der SaaleHochsaison für Wespen - Schädlingsbekämpfer im DauereinsatzGast: Dietmar Woidke, SPD, Ministerpräsident BrandenburgFreitag, 3. August 2018Volle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerSommer, Sonne, Stau am Brenner - Probleme auf dem Weg Richtung SüdenAbkühlung im Garten - Handwerksprofi Mick baut ein BadefassSeenotrettung im Mittelmeer - Crewmitglied der Lifeline berichtetGäste im Studio:Uwe Busse. SchlagersängerLinda Hesse, SchlagersängerinFreitag, 3. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWacken 2018 - Größtes Metal-Festival der WeltExpedition Boddenlandschaft - Das Haus meines Vaters am MeerDie Krämerbrücke (5) - Das Fest der KrämerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell