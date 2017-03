ZDF-Programmhinweis / Freitag, 31. März 2017

Mainz (ots) -Freitag, 31. März 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Kriminalitätsstatistik Sachsen - Zunahme bei den ZuwanderernLärmschutz auf Sportplätzen - Mehr Jubel erlaubtKuhbauer per Mausklick - Neuer Trend in SüdafrikaService Gesundheit - Richtig sitzenNeuer Trend im Museum - Selfie-Ausstellung in LondonSchalke versus BVB - Revierderby elektrisiert den RuhrpottEiskunstlauf-WM: Savchenko/Massot - Medaille zum Greifen nahFreitag, 31. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Santiano, deutsche BandKann das Smartphone krank machen? - Unklare Studienlage zuHandystrahlungTurnschuh-Hype in Deutschland - Sneaker: Statussymbole für SammlerFit mit den Ex-Schalke-Profis - Fußballfans trainieren mit IdolenFreitag, 31. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinTaucher in der Alster - Hamburg räumt aufExpedition Hamburg - Glück im SchrebergartenKüchenträume - Steffens Antipasti-Brotsalat im GlasFreitag, 31. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagEine Nacht in der Kinderklinik - Nachtschicht in der MH HannoverFreitag, 31. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbEin Tag mit Siegfried Rauch - Am Wochenende wird er 85Deutscher Musikautorenpreis 2017 - Prominente Veranstaltung in BerlinPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 31. März 2017, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückTürkei vor dem Referendum - Widerstand gegen ErdoganDokumentarfilm "Ein deutsches Leben" - Goebbels Sekretärin BrunhildePomselBarbara Hannigan, Sängerin und Dirigentin - Kultfigur der Neuen MusikJason Brennan: "Gegen Demokratie" - Sollen Wähler Kompetenztestsablegen?Raummagier Hans Op de Beeck - Werkschau im Kunstmuseum WolfsburgGäste:Can Dündar, Journalist - Türkische Demokratie in GefahrMilky Chance, Band - mit "Cocoon" auf der "aspekte"-BühnePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell