ZDF-Programmhinweis / Freitag, 31. August 2018

Mainz (ots) -Freitag, 31. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenHalogenlampen-Verbot - Die Zukunft gehört der LEDIFA-Trends - Hausgeräte mit Internet-AnschlussSchwimmbad-Regeln - Was darf ich in der Badeanstalt?Gast im Studio:Stipe Erceg, SchauspielerFreitag, 31. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinHalogenlampen vor dem Aus - Was Verbraucher wissen müssenExpedition Deutschland: Mettmann - Ein "Staubsauger" für BlütensamenKüchenträume - Dortes Käse-PflaumenkuchenFreitag, 31. August 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldKarpaten, Bären, Traditionen - Reisetipp RumänienFreitag, 31. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbInterview mit Idris Elba - Kinostart des Regie-Debüts "Yardie"Hollywoodstars in Venedig - Das Filmfestival am WochenendeFreitag, 31. August 2018, 23.15 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückDer Dokumentarfilm "Eingeimpft" - Wie die Impfdebatte polarisiert"Gelebte Fremdenfeindlichkeit" - Eine AfD-Aussteigerin packt ausKultautor Wolf Wondratschek wird 75 - "...eigentlich ist erunerträglich""Bullshit-Jobs" - Hochbezahlte Jobs, die keiner brauchtCharline von Heyl, Malerin - Entdeckung einer KünstlerinGäste im Studio:Wolf Wondratschek - Sein Leben und sein neuer RomanKovacs, Sängerin - "It's the weekend"