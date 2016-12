ZDF-Programmhinweis / Freitag, 30. Dezember 2016

Mainz (ots) -Freitag, 30. Dezember 2016, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenTschüss 2016! - Das Jahr im RückblickDie Sport-Highlights 2016 - Das Jahr aus sportlicher SichtEine Bar Marke Eigenbau - Mick Wewers in AktionSchick auf die Silvesterparty - Last-Minute-Styling-TippsGast im Studio:Jürgen Drews, SchlagerstarMickie Krause, PartysängerFlorian Schroeder, Kabarettist und AutorFreitag, 30. Dezember 2016, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteSicherheit in Berlin - Vorbereitungen für SilvesterExpedition Deutschland: Schwalbach - Eine eigene FischzuchtDer Traum vom Auswandern - Deutscher Bäcker in ChangshaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell