ZDF-Programmhinweis / Freitag, 29. März 2019

Mainz (ots) -Freitag, 29. März 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Die Rolle der DUP beim Brexit - Zünglein an der WaageGrünes Grundsatzprogramm - Die Partei stellt sich neu aufPräsidentschaftswahlen in der Ukraine - Ein Blick auf Land undWahlkampfTrumps Triumph - Der US-Präsident reist durch MichiganBrexit aus Verbrauchersicht - Was ändert sich? Was ist zu beachten?Freitag, 29. März 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenZeitumstellung - Neues aus der SchlafforschungTerence Hill wird 80 - Wir gratulieren dem SchauspielerBananen-Mousse - Ein Dessert von Armin RoßmeierGast: Julia Richter, SchauspielerinFreitag, 29. März 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldDurch die Nacht mit dem WISO-Truck - Wie sicher sind Lkw?Expedition Deutschland: Kühlungsborn - Von Hamburg an die OstseeküsteDer Traum vom Auswandern - Eine Farm in Costa RicaFreitag, 29. März 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald"hallo Auszeit": Kanaren - Unterwegs auf La GomeraFreitag, 29. März 2019, 23.15 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückBrendan Simms erklärt den Brexit - Warum die Insel SonderrechtebrauchtTransmann Jayrôme C. Robinet - Wie irre die Gesellschaft reagiertDebatte um Amnesty International - Toxisches Klima unter MitarbeiternChristo und seine Verhüllungskunst - Dokumentarfilm "Walking onWater"Pop-Up-Opera in Berlin - Wenn die Sänger zum Publikum kommenGast: Sam Fender, Musiker, Indie-Rock aus GroßbritannienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell