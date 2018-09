ZDF-Programmhinweis / Freitag, 28. September 2018

Mainz (ots) -Freitag, 28. September 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Kay-Sölve Richter, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Erdogan in Deutschland - Politische GemengelageWer bekommt die EM? - Nach der EntscheidungQuo Vadis Deutsche Einheit? - Zwischen Fakten und GefühlMichael Roth, SPD, zum Besuch ErdoganFreitag, 28. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Max Mutzke, MusikerLeben nach dem Herzinfarkt - Tipps für Herzinfarkt-PatientenKatzen: Killer oder Kuscheltiere? - Streit um DeutschlandsLieblingstierItalienischer Nudel-Klassiker - Armin Roßmeiers Spaghetti CarbonaraFreitag, 28. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinLetzter Ausweg Pferdeklappe - Wenn das Pferd zu teuer wirdAbseits der Wiesn - Campingplatz der SchaustellerExpedition Deutschland: Sohren - Design im AlltagFreitag, 28. September 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAusflug in die Ruhrpott-Perle - Auf nach EssenFreitag, 28. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Alexander MazzaBuch-Party von Riccardo Simonetti - "Mein Recht zu funkeln" erscheintMarion Kracht macht Theater - Neue Rolle in BerlinLena Meyer-Landrut in Paris - Zu Gast bei Designerin Isabel MarantFreitag, 28. September 2018, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Mesale Tolu, Journalistin und ÜbersetzerinDaniil Trifonov, Bach: Suite Nr. 3 D-Dur - PreludeRoter Teppich für Erdogan - Heikle StaatsbesucheIstanbuls Samstagsmütter - Der Kampf um verschwundene KinderErdogan baut sich seine Türkei - Architektonischer GrößenwahnAhmet Altans Buch aus dem Gefängnis - "Ich werde die Welt nie wiedersehen"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell