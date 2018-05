ZDF-Programmhinweis / Freitag, 25. Mai 2018

Mainz (ots) -Freitag, 25. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Heinz Rudolf Kunze, SängerZum Tag der vermissten Kinder - Die "Initiative vermisste Kinder"Diagnose Warthin-Tumor - Wie den Knoten am Hals behandeln?Megatrend Scandi Chic - Skandinavisches WohndesignFreitag, 25. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinDer Hamburger Hafen - Hafen der SuperlativeKüchenträume - Sarahs Heidelbeer-StreuselkuchenExpedition Deutschland: Langlingen - Friseur aus LeidenschaftFreitag, 25. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissCathy Hummels liebt Yoga - Frau von Mats Hummels hält sich fitMonika Gruber auf Tour - Bühnensoloprogramm "Wahnisnn!"Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 25. Mai 2018, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückFrauenbewegung in Saudi-Arabien - Emanzipation oder Rückschritt?Björks "Vespertine" in Mannheim - Ein Pop-Album als OperPhilip Roth ist tot - Nachruf auf den SchriftstellerVideokünstlerin Mika Rottenberg - Ausstellung im Kunsthaus BregenzDatenschutz im Internet - Was folgt aus der DSGVO?Gäste: Die Fantastischen Vier, mit Clueso und dem Song: "Zusammen"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell