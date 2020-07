ZDF-Programmhinweis / Freitag, 24. Juli 2020

Mainz (ots) -Freitag, 24. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerDeodorant selbst gemacht - Was taugen die Rezepte aus dem Netz? Wohnen & Design - Sonnenschutz für zu Hause Schweizer Wurstsalat - Ein Rezept von Mario KotaskaGast: Thomas Huber, SchauspielerFreitag, 24. Juli 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinZDF in Rüdesheim - Wenn Touristen ausbleiben Expedition Deutschland: Offenbach - Ein bulgarischer Jungfußballer Vom Maurer zum Künstler - Ein Lebenstraum wird wahrFreitag, 24. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteAuszeit in Bayern - Unterwegs am ChiemseeFreitag, 24. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissNeues von den Amigos - Erfolg mit dem neuen Album Promis in "Classic Blue" - Modisch in der Farbe des JahresPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4660417OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell