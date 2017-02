ZDF-Programmhinweis / Freitag, 24. Februar 2017

Mainz (ots) -Freitag, 24. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGibt es Männergrippe wirklich? - Forscher sagen: Männer leiden andersUnterwegs mit der Karnevalsband - Mit der Band "Paveier" auf TourGast: Christopher von Deylen, MusikerFreitag, 24. Februar 2017, 23.45 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückOscar-Verleihung in "La La Land" - Eine schwarze Kulturrevolution?"Haus der Kunst" in München - Kehrt Hitlers Monumentalbau zurück?Maria Furtwängler auf der Bühne - "Alles muss glänzen" am Ku'dammBerliner Barenboim-Said-Akademie - Ein Dach für den musikalischenDialogGäste:LaBrassBanda, Blasmusik-Band, "Around the World"Christoph Butterwegge - Was tun gegen Fluchtursachen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell