ZDF-Programmhinweis / Freitag, 23. November 2018

Mainz (ots) -Freitag, 23. November 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer (5.30 Uhr bis 7.00 Uhr)Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 Uhr bis 9.00 Uhr)Ringen um den Brexit - Vor dem SondergipfelRennen um CDU-Vorsitz - Merz, Spahn und AKK - wer wählt wen?Vanille: Teure Schoten - Umkämpftes GewürzService: Black Friday - Echte Elektronik-Schnäppchen?Freitag, 23. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Jessica Ginkel, SchauspielerinTelemedizin bei Herzschwäche - Herzinsuffizienz: Kontrolle zu HauseWärmende Blumenkohlsuppe - Leckeres Rezept von Chefkoch RoßmeierRückblick: Autofreier Sonntag - Reaktion auf die Ölkrise 1973Freitag, 23.November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagLuxus-Weihnachtsschmuck in XXL - Designerin schmückt Kaufhaus-GalerieFreitag, 23. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissBelgisches Königspaar in Berlin - Gedenken an Kriegsende 1918Charly Hübner in "Unterleuten" - In der ZDF RomanverfilmungBei Jean Michel Jarre zu Hause - Treffen des Musikers in ParisFreitag, 23. November 2018, 22.15 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückMacron erschreckt Europas Museen - Rückgabe von kolonialer Raubkunst?Stirbt YouTube? - Eine Kampagne wiegelt die Kinder aufModerebell Alexander McQueen - Dokfilm über sein Leben und SterbenAstrid Lindgrens unehelicher Sohn - Spielfilm zum Trauma ihres LebensWas heißt eigentlich "Wir" - Das Ende der MehrheitsgesellschaftGäste:Philipp Otto, "iRights.Lab" - Urheberrecht im digitalen ZeitalterLeoniden - Sternschnuppen-Musik aus KielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell