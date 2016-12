ZDF-Programmhinweis / Freitag. 23. Dezember 2016

Mainz (ots) -Freitag, 23. Dezember 2016, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenBeschwerden bei Bahn- und Flugreisen - Warum viele Reisendeunzufrieden sindWas tun bei Zahnverlust? - Adhäsivbrücke statt Implantat?Tipps für das Weihnachtsoutfit - Glitzer-Fummel oder Rentier-Pulli?Der Traum vom Auswandern - Ein Farmer in NeuseelandGäste:Manon Straché, SchauspielerinPatrick Mölleken, SchauspielerFreitag, 23. Dezember 2016, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinKampf gegen Verschwendung - Kölnerin sammelt abgelaufene WarenExpedition: Thüringer Wald - Ein Baby zu WeihnachtenKüchenträume- Graziellas WeihnachtsmenüFreitag, 23. Dezember 2016, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannTerror in Deutschland - Aktuelle Informationen und EreignissePutins Jahrespressekonferenz - Fragen von der WeltpresseSimbach nach dem Hochwasser - Die Schäden sind längst nicht behobenMenschen, die wir nicht vergessen - Das ZDF erinnert anPersönlichkeitenFreitag, 23. Dezember 2016, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWinters Themen der Woche - Reporter Achim Winter fragt nachFreitag, 23. Dezember 2016, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMarkus Lanz in Bethlehem - Das WeihnachtskonzertNeil Diamond weihnachtlich - Mit dem Sänger im TonstudioBesuch bei Fürstin Gloria - Weihnachtsmarkt in RegensburgPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell