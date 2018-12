ZDF-Programmhinweis / Freitag, 21. Dezember 2018

Mainz (ots) -Freitag, 21. Dezember 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenWetter an Weihnachten - Warm oder kalt, weiß oder grün?Helmut Schmidt würde 100 - Wir blicken auf Leben und WerkAn Weihnachten allein - Tipps gegen die EinsamkeitGast: Jutta Speidel, SchauspielerinFreitag, 21. Dezember 2018, 12.10 UhrdrehscheibeVäterchen Frost trifft Weihnachtsmann - Fremde Bräuche - daheim inDeutschlandEintauchen in andere Kulturen kann man am besten übers Essen undFeiern. Auf diese Weise bereist die "drehscheibe" ein buntes undvielfältiges Deutschland. Weihnachten ist bei den Deutschen das Festim Kreise der Familie. Dazu gehören der Weihnachtsbaum und gutesEssen. Aber wie sieht das bei unseren Nachbarn mit ausländischenWurzeln oder anderer Religion aus? Welche Feste, Traditionen, Speisensind für sie wichtig?Viele Nationen haben in deutschen Städten von Hamburg bis Müncheneine landestypische Community geschaffen. Einzelne Protagonistennehmen die Zuschauer mit in ihre Kultur: Sie probieren griechischesStreetfood in Stuttgart, feiern auf einer türkischen Hochzeit inNürnberg. In Düsseldorf erleben sie eine japanische Teezeremonie, inFrankfurt am Main wird die Eröffnung eines jüdischen Gemeindezentrumsgefeiert. In Köln tauchen sie ein in das kunterbunte Indien, und inHamburg backen sie britische Mince Pies.Die "drehscheibe"-Moderatoren gehen ebenfalls auf eine kulturelle undkulinarische Reise: Babette von Kienlin probiert sich durchverschiedenste Genüsse und moderiert die Sendung von eineminternationalen Foodmarket. Tim Niedernolte taucht ein in dasrussische (Party-)Leben Berlins.Freitag, 21. Dezember 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagMit 200 Euro nach Budapest - Ungarn für SparfüchseFreitag, 21. Dezember 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWeihnachten mit Horst Lichter - Hausbesuch bei dem FernsehkochProminente Weihnachtswünsche - Von Verona Pooth bis Pamela AndersonDie Babys des Jahres - Viele neue Promi-KinderPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell