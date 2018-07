ZDF-Programmhinweis / Freitag, 20. Juli 2018

Mainz (ots) -Freitag, 20. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Steven Gätjen, ModeratorKim Wilde, SängerinGarten bewässern bei Trockenheit - Gießtipps vom ProfigärtnerFrozen Yogurt selbst gemacht - So gelingt das Trend-Eis auch zuhauseHerzlichen Glückwunsch, Otto Waalkes! - Der Erfinder der Ottifantenwird 70Freitag, 20. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinHeißer Sommer und kein Regen - Wie bleibt Ihr Garten schön grün?Expedition Deutschland: Hannover - Tomkes LadencaféDrag Queen Gaby Tupper - Pride Week in BerlinFreitag, 20. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissThomas Müller: Kinderfreund - Golfturnier für eine KinderstiftungJürgen Prochnow in Worms - Hauptrolle bei den FestspielenKronprinz Haakon feiert Geburtstag - ER wird heute 45 Jahre altFreitag, 20. Juli 2018, 22.55 UhraspekteModeration: Katty Salié, Jo SchückMitleidlose Gesellschaft? - Deutschland und die FlüchtlingeLeben an der mexikanischen Grenze - Eine literarische ReportageAndreas Dresen über Gundi Gundermann - Der singende Baggerfahrer derDDRAlbaniens malender Ministerpräsident - Edi Rama über Kunst undPolitikDie Malerin Charline von Heyl - Brizzelnde Bilder in HamburgGäste: Andreas Dresen, Deutungshoheit über Ost-BiografienEmil Brandqvist Trio, Lichtdurchfluteter SommmerjazzPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell