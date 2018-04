ZDF-Programmhinweis / Freitag, 20. April 2018

Mainz (ots) -Freitag, 20. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenAuszeit im Kloster - Florian Weiss gönnt sich RuheWohnen & Design - Design-Ideen für Comic-FansAusflug nach Husum - Grüße aus der "grauen Stadt am Meer"Gast im Studio:Revolverheld, BandFreitag, 20. April 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernoltePfauen nerven Anwohner - Ärger in NordhornExpedition Deutschland: Bremen - Carmen kennt alle, alle kennenCarmenKnallharter Job - KanalinspekteurinFreitag, 20. April 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandStrände - Städte - kurz mal freiLust auf einen City-Trip? Oder einen Strandspaziergang? Eher Naturoder lieber Kultur? Die "hallo deutschland"-Reporter stellen lohnendeZiele für eine Auszeit vom stressigen Alltag vor. Deutschland hatviele Ausflugsziele zu bieten. Ob Städtereisen in die HauptstadtBerlin oder in die Lutherstadt Eisenach oder Strandsegeln auf derostfriesischen Insel Borkum - unsere Reporter machen Lust aufWochenendtrips direkt vor der eigenen Haustür.Freitag, 20. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKönigin Silvia auf Schloss Gripsholm - Preisverleihung mit KindernFilmpremiere mit Helena Bonham Carter - "Eleanor und Colette" inEssenPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell