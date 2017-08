ZDF-Programmhinweis / Freitag, 1. September 2017

Mainz (ots) -Freitag, 1. September 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Mojib Latif, Klimaforscher - Mieser Sommer wegen Klimawandel?Suzanne von Borsody, SchauspielerinSicher Pilze sammeln - Das Giftige vom Gesunden trennenWohnen & Design - Urlaubsflair für zu HauseFreitag, 1. September 2017, 12.10 UhrdrehschreibeModeration: Babette von KienlinLebensmittelkontrolle Großmarkt - Exotische Früchte und viel mehrExpedition Deutschland: Rheurdt - Engagement fürs Leben auf dem DorfDie Gartenretter - Rollrasen und EckbeeteFreitag, 1. September 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina v. Ungern-SternbergGroße Spannung vor dem TV-Duell - Martin Schulz gegen KanzlerinMerkelAngst vor dem Atomunfall - Jodtabletten für Ernstfall in AachenRichtig Pilze sammeln - Unterwegs mit dem "Pilz-Papst"In der Försterei von Ummanz - Regina und ihr Leben mit der KunstFreitag, 1. September 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPromis und Technik - Eröffnungsgala der IFAPUR auf Schalke - Konzert mit musikalischen GästenMario Adorf in Venedig - Lesung im PalazzoFreitag, 1. September 2017, 23.15 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückÜberwachung + künstliche Intelligenz - Zum Kinostart von "The Circle""Selbstverfickung" - Der neue Roman von Oskar RoehlerWarum die Jungen Parteien gründen - Engagement vor der Wahl"Böhmische Raumfahrt" - Der Bucherfolg aus TschechienDie Schauspieler des Jahres - Zwei ausgezeichnete Bühnen-HeldenGäste:Casper, Rapper, mit neuem Album "Lang lebe der Tod"Oskar Roehler, Schriftsteller, zu seinem neuen RomanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell