ZDF-Programmhinweis / Freitag, 1. Mai 2020 / Montag, 4. Mai 2020

Mainz (ots) -Freitag, 1. Mai 2020, 17.15 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteFamilie sucht Eigenheim - Der Traum vom eigenen HausMontag, 4. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenGast: Marianne Rosenberg, SängerinBig Data gegen Corona - Mit Apps und KI gegen die Pandemie Floristik zum Muttertag - Ideen von Michael Frings Saure Kartoffeln - Kochen mit Mario Kotaska Coronakonzerte für Heimbewohner - Angehörige musizieren für ihre LiebenMontag, 4. Mai 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldDoppelt getroffen von Corona - Infiziert in Ischgl und Existenzangst Expedition Deutschland: Berlin - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Marions WindbeutelMontag, 4. Mai 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy Ishag80 Jahre Nylonstrümpfe - Runder GeburtstagMontag, 4. Mai 2020, 19.25 UhrWISO Moderation: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Identitätsklau im Netz Was tun?Es ist inzwischen ein Massenphänomen: Betrüger stehlen die Identitätsdaten völlig ahnungsloser Menschen, um etwa im Internet illegal Verträge abzuschließen und Waren zu bestellen. Andere werden ohne ihr Zutun auf Facebook und Co. an den digitalen Pranger gestellt, was Existenzen vernichten kann.Aber wie können sich Opfer eines solchen "Identitätsklaus" wehren, wenn sie plötzlich Rechnungen erhalten für Dinge, die sie nie bestellt haben? Kann man diesen Missbrauch verhindern? Wie können sich Geschädigte schützen, wenn jemand aus Missgunst oder Rache Identitäten missbraucht und in sozialen Netzwerken diskreditierende Beiträge auf gefälschten Accounts verfasst?Wie man Identitätsklau vorbeugen kann, was die Polizei tun kann und welche rechtlichen Möglichkeiten Opfer haben, erklärt der WISO-Tipp.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4585125OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell