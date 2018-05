ZDF-Programmhinweis / Freitag, 18. Mai 2018

Mainz (ots) -Freitag, 18. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Judy Winter, SchauspielerinNick Monu, Regisseur und SchauspielerNahrungsergänzungsmittel für Kinder - Ist die Einnahme sinnvoll?Demenz bei Haustieren - Was kann man dagegen tun?Royale Hochzeitsvorbereitungen - Wir schalten live nach LondonFreitag, 18. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteFrühlingsfest in Bad Canstatt - Unterwegs mit der PolizeiExpedition: Beiersdorf-Freundenberg - Neues Zuhause im altenDorfladenKüchenträume - Elisabeths fruchtige HochzeitstorteFreitag, 18. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHochzeiten im britischen Königshaus - Traditionen im Hause WindsoramfAR-Gala in Cannes - Charity-Abend mit prominenten GästenEin Tag vor der royalen Hochzeit - Die letzten VorbereitungenFreitag, 18. Mai 2018, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste im Studio: Mo Asumang, Filmemacherin zum Thema RassismusScenic Route to Alaska, Mit dem Titel "Slow Down""Kleinhirn an alle" - die Ottografie: Otto Waalkes' AutobiografieDer Dokumentarfilm "Maria by Callas" - Mit bisher unbekanntenFilmaufnahmenRegisseurin Anta Helena Recke - "Mittelreich" beim TheatertreffenWelterkunder Georg Forster in Wörlitz - Südsee-Sammlung imGartenreich DessauPritzker-Preis an Balkrishna Doshi - Indischer ArchitektausgezeichnetPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell