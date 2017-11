ZDF-Programmhinweis / Freitag, 17. November 2017

Mainz (ots) -Freitag, 17. November 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenBilanz Weltklimakonferenz - Volker Angres berichtet live aus BonnWelt-Frühgeborenentag - Training mit FrühchensimulatorBambi-Verleihung 2017 - Die Highlights der GalaGäste im Studio:Jürgen Heinrich, SchauspielerBenedikt Blaskovic, Schauspieler und MusikerFreitag, 17. November 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteRadfahren mit Hindernis - Fahrradständer auf dem RadwegMigranten als Polizeibeamte - Teamwork der KulturenExpedition Selters - Posaune spielen als LebenselixierFreitag, 17. November 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuszeit: Helsinki - Mit 200 Euro in finnische MetropoleFreitag, 17. November 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbBambi-Verleihung 2017 - Prominenter Gala-Abend in BerlinPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasTil Schweiger vor Gericht - Verhandlungstermin in SaarbrückenFreitag, 17. November 2017, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückDer Kompromiss: gelobt und verachtet - Vernünftig oder Verrat derIdeale?Fatih Akins NSU-Film "Aus dem Nichts" - Schockierend nahe an derRealitätMutige Mädchen in China - Die Fotos von Luo YangDas Auto als Emanzipations-Vehikel - Bildband über Pionierinnen amSteuerGäste:Yvonne Boulgarides, Angehörige - Zum Thema: NSU-OpferYavuz Narin, Rechtsanwalt - Zum Thema: NSU-ProzessDillon, Musikerin - Mit dem Song "Shades Fade"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell