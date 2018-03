ZDF-Programmhinweis / Freitag, 16. März 2018

Mainz (ots) -Freitag, 16. März 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Jan Weiler, AutorPutz-Apps im Test - Frühjahrsputz per AppTricks bei Verkaufspartys - Rückgabe erworbener Artikel möglich?Ketogene Ernährung bei Epilepsie - Kann diese Form der Diät helfen?Freitag, 16. März 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagWaldarbeiter - Gefährlicher JobExpedition Deutschland: Fehrbellin - Essen wie bei MutternKüchenträume - Steffens KartoffelnesterFreitag, 16. März 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuszeit Harz - Langeweile geht anders - Action am Brocken - wirzeigen, woFreitag, 16. März 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHeino Ferch in "Ku'damm 59" - Start des Dreiteilers am 18. MärzGuido Maria Kretschmer als Autor - Besuch der Leipziger BuchmesseMit Ludwig Blochberger in Berlin - Am Abend neue Folge von "Der Alte"Freitag, 16. März 2018, 23.05 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Martina Gedeck, Schauspielerin, Im Gespräch mit Katty SaliéAnd the Golden Choir, mit dem Song: "How To Conquer A Land"Ihr Auftrag: Mord - Geschichte des politischen AttentatsWie rechts ist die Literatur? - Ein Report von der Buchmesse LeipzigWie demokratisch bleibt Rumänien? - Unterwegs im Gastland derBuchmesseSayaka Murata: "Die Ladenhüterin" - Erfolgsroman aus JapanNeu im Kino: "Zwei Herren im Anzug" - Josef BierbichlersRomanverfilmungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell