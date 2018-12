ZDF-Programmhinweis / Freitag, 14. Dezember 2018

Mainz (ots) -Freitag, 14. Dezember 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerWie geht's weiter mit unserem Klima? - Abschluss derWeltklimakonferenzDiagnose Gürtelrose - Wie man die Krankheit erkenntKarpfenknödel auf Wurzelgemüse - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierGast im Studio:Stefan Kretzschmar, Ex-HandballspielerFreitag, 14. Dezember 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinMit 150 Euro in Ungarns Hauptstadt - Szervusz, Budapest!Freitag, 14. Dezember 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDie SOKO Leipzig feiert - Das Team freut sich über 400 FolgenPreis für Sarah Jessica Parker - Gala in New YorkPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell