ZDF-Programmhinweis / Freitag, 13. Januar 2017

Freitag, 13. Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Teresa Harder, SchauspielerinStephan Staats, KochFrische Farbe für die Wohnung - Ann-Kathrin Otto zeigt Trends 2017Fit für die Skipiste - Sportverletzungen vorbeugenKapselendoskop: Therapie der Zukunft? - Einsatz vonHightech-TablettenFreitag, 13. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteParteimitgliedschaft wieder angesagt - Politikverdrossenheit adé?Expedition Deutschland: Hecklingen - Vom Gleisbauer zum KirchenführerWintercamping - Trend zu mehr LuxusFreitag, 13. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDie Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasHollywood-Diäten - Männliche Stars und GewichtsproblemeOrlando Bloom wird 40 - Geburtstagsgrüße an den SchauspielerFreitag, 13. Januar 2017, 23.15 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückWie Emotionen zum Politikum werden - "German Angst"Hamburger Elbphilharmonie - Was taugt das bejubelte Klangwunder?Kinofilm "Wild Plants" - Macht Naturnähe bessere Menschen?Die Grande Dame des Cembalo - Zuzana Ruzickova wird 90Im Kino: "Manchester by the Sea" - Casey Affleck erobert HollywoodGäste:Xavier de Maistre, Harfenist - Was die Saiten einer Harfe hergebenJürgen Todenhöfer, Publizist - Thema: IS-Strategien in Deutschland