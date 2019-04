ZDF-Programmhinweis / Freitag, 12. April 2019

Mainz (ots) -Freitag, 12. April 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Melanie Haack (5.30 bis 7.00 Uhr),Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Besserer Schutz für Whistleblower - Bundesrat zu GeheimnisverratEskalation in Libyen - Die aktuelle LageStrukturwandel in der Lausitz - Künstliche SeelandschaftUnterwegs mit Ralf Brinkhaus - Cherno trifft CDU-GeneralsekretärAbschied von Dirk Nowitzki - "Dirkules" hört aufEmil Nolde war ein Nazi - Neuer Blick auf einen großen MalerGast: James Morrison, der britische Sänger live im StudioFreitag, 12. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerWohnen & Design - Ordnung schaffen mit Stil35 Jahre Startbahn West - Chronik eines KonfliktsHormonstörung PCOS - Viele Frauen in Deutschland betroffenGast im Studio:Nadeshda Brennicke, SchauspielerinFreitag, 12. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von Kienlin"Umweltspuren" in Düsseldorf - Umstrittenes VerkehrskonzeptExpedition Deutschland: Pulheim - Thalias ÄnderungsschneidereiKüchenträume - Rabeas Birnen-Gorgonzola-CrostiniFreitag, 12. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagUnterwegs im Nizza Sachsens - Mit "hallo deutschland" auf ReisenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell