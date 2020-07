ZDF-Programmhinweis / Freitag, 10. Juli 2020

Mainz (ots) -Freitag, 10. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenCorona-Update - Infos von Dr. Christoph Specht Nizza-Salat - Kochen mit Mario Kotaska Sicher unterwegs mit dem Pedelec - Fahrsicherheitstraining für E-BikesGast: Peter Wohlleben, Förster und BuchautorFreitag, 10. Juli 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von KienlinBetrüger am Telefon - Wie können Sie sich schützen? Expedition Berlin: "Rote Insel" - Ein Mann geht seinen Weg Küchenträume - Manuels ZitronentarteFreitag, 10. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Tim NiedernolteMutterglück mit 62 Jahren - Sabina und ihre besondere FamilieFreitag, 10. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbFürst Albert: 15 Jahre auf dem Thron - 12. Juli jährt sich Thronbesteigung Porträt Alexa Feser - Treffen der Künstlerin in Berlin Die Menschen der Woche - Wer fiel uns auf?Freitag, 10. Juli 2020, 23.15 Uhraspekte - on tour Moderation: Jo SchückDie Zukunft des ReisensMassentourismus steht schon lange in der Kritik, vor allem aus ökologischen Gründen. Corona hat Reisen monatelang unmöglich gemacht. Auch wenn Europa die Grenzen nun vorsichtig öffnet, wird im Sommer 2020 anders gereist als zuvor. "aspekte - on tour" zieht ein erstes Resümee und geht der Frage nach, was wir aus der Krise für unser Reiseverhalten lernen können."aspekte" fährt nach Ischgl, einem Hotspot des Alpintourismus und der Corona-Verbreitung. Gesprächspartner ist auch Reinhold Messner in Bozen, der eine Umkehr im alpinen Tourismus fordert. In Potsdam trifft Jo Schück den Soziologen Andreas Reckwitz, um mit ihm über die Zukunft des Reisens und die Bedeutung des Reisens für unsere Gesellschaft zu sprechen."aspekte" besucht auch Afrika, ohne Berlin zu verlassen. Die Fotografin Maria Schiffer hat den Kontinent mehrfach besucht und dabei Rezepte gesammelt.Im Hamburger Hafen, vor der Kulisse gestrandeter Kreuzfahrtschiffe, trifft "aspekte" Matthias Politycki. Der viel gereiste Schriftsteller erzählt von seinen Touren, die einen Großteil seiner Bücher inspiriert haben.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4647778OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell