ZDF-Programmhinweis / Freitag, 10. August 2018

Mainz (ots) -Freitag, 10. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenHandgepäck optimal nutzen - Tipps gegen GepäckgebührenLebensmittelinfektionen - Wie kann man Ansteckung vermeiden?Upcycling für Garten und Balkon - Aus Alt mach NeuGast: Udo Walz, FriseurFreitag, 10. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Ralph SzepanskiBaden im Fluss - Leichtsinn und LebensgefahrExpedition: Leipzig bei Nacht - Zirkusartistin mit LeuchtballonsDer Traum vom Auswandern - Deutsche Currywurst auf MallorcaFreitag, 10. August 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuf nach Valletta! - Für 200 Euro in die KulturhauptstadtFreitag, 10. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDie Jacksons auf Mallorca - Open-Air-Konzert in PalmaJohan Friso: Fünfter Todestag - Er starb am 12. August 2013Roland Kaiser im Kinderdorf - Spontanvisite in DresdenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell