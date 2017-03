ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 9. März 2017

Mainz (ots) -Donnerstag, 9. März 2017, 09:00 UhrHeute im ParlamentRegierungserklärung zum Europäischen RatReporter: Frank BuchwaldModeration: Patricia WiedemeyerDer Bundestag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen,Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt eine Regierungserklärung zumAusgang des Referendums in Großbritannien ab.Die Wähler haben sich gegen den Verbleib des Vereinigten Königreichsin der Europäischen Union entschieden. Mit Blick auf den EuropäischenRat am 28. und 29. Juni in Brüssel wird dies sicher eine kontroverseAussprache im Deutschen Bundestag.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell