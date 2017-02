ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 9. Februar 2017

Mainz (ots) -Donnerstag, 9. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenVerkehrsunfall - was tun? - Tipps zum richtigen VerhaltenFloristik zum Valentinstag - Ideen von Björn Kroner-SaliéRiesengarnelen - Kochen mit Armin RoßmeierMobiler Kinderhospizdienst - Der Alltag einer HospizbegleiterinGast im Studio: Jana Ina Zarrella, Model und ModeratorinDonnerstag, 9. Februar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernollteUnterwegs in Gelsenkirchen - "No-go-Areas" im Revier?Expedition Deutschland: Wolde - Neues Leben nach der WendeHüttenwirtin Kathrin - Mehr als ein BerufDonnerstag, 9. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWohnen auf 6,4 Quadratmetern - Das "Tiny House" als neue WohnformDonnerstag, 9. Februar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbStart der Berlinale - Viele Promis in der HauptstadtKönigin Maxima in Sachsen - Viele Termine an der Seite des KönigsNeues von Tommy Hilfiger - Große Show mit Gigi HadidDonnerstag, 9. Februar 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema:"Trump macht ernst - ist dieser Präsident zu stoppen?"Die Gäste:Matthias Platzeck, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums e. V.,ehemaliger SPD-ParteivorsitzenderPeter Rough, Experte für Fragen der nationalen Sicherheit am HudsonInstitut in Washington, D.C.Deborah Feldman, US-amerikanische Autorin, u. a. "Unorthodox"Wolfgang Ischinger, Leiter Münchner Sicherheitskonferenz, u.a.ehemaliger US-BotschafterJulian Reichelt, Journalist, Vorsitzender der "Bild"-ChefredaktionenJosef Braml, Politikwissenschaftler, Deutsche Gesellschaft fürAuswärtige PolitikDonald Trump im Kampf gegen alle: das Parlament, die Justiz, dieMedien. Sein Einreisestopp für Menschen aus sieben muslimischenLändern steht nun auf dem juristischen Prüfstand, und viele sagen,mit ihm die Zukunft der Demokratie in den USA. Wie allmächtig ist derPräsident? Kann er ungebremst durchregieren? Er verspricht mehrSicherheit, aber entmachtet dabei demokratische Institutionen? Mitwem wird er zusammenarbeiten und wie: Mit Putin? Mit Erdogan? DieProteste gegen die Politik Trumps in den USA nehmen zu, und Europasucht immer noch nach Drähten ins Weiße Haus.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell