ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 4. Oktober 2018

Mainz (ots) -Donnerstag, 4. Oktober 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenNachhaltige Nutztierhaltung - Tierzucht im Einklang mit der NaturStädtetrip Porto - Eine Herbstreise nach PortugalPapageien-Tierarzt - Ein Facharzt der besonderen ArtGast im Studio:Hartmut Engler, SängerDonnerstag, 4. Oktober 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteZDF in... Mannheim - Videoüberwachung von BrennpunktenWolf am Niederrhein - Mehrere Schafe gerissenDeutsche Einheit 2018 (3) - Liebe zwischen Ost und WestDonnerstag, 4. Oktober 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJamie Lee Curtis in Hamburg - Wieder mit "Halloween" im Kino"Gottschalks große 68er-Show" im ZDF - Vorschau auf SamstagabendUnterwegs mit Sebastian Koch - Von Venedig bis nach TorontoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell