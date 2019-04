ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 4. April 2019

Mainz (ots) -Donnerstag, 4. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerDebatte um Organspende - Pro und Contra "Widerspruchslösung"John Sinclair und andere - Revival der Grusel-HörspieleGrüner Spargel - Die Saison hat begonnenGast im Studio: Miriam Maertens, SchauspielerinDonnerstag, 4. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteArbeit mit Feuer und Amboss - Hufschmiede dringend gesuchtExpedition Deutschland: Hamburg - Frühling im ParkEin Leben für die Brunnenkresse - Delikatesse aus ErfurtDonnerstag, 4. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagFrühlingsgefühle - haben Sie welche? - Wir haben "blond nachgefragt"Donnerstag, 4. April 2019,Leute heuteModeration: Florian WeissFelix von Manteuffel in Berlin - Unterwegs mit Ehefrau Leslie MaltonMeghan und die Amerikaner - Wie beliebt ist sie in ihrer Heimat?Donnerstag, 4. April 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Endstation harter Brexit - Ohne Vertrag ins Chaos?Armin Laschet, CDU - Ministerpräsident Nordrhein-WestfalenSir Peter Torry - Ehemaliger britischer BotschafterMarcel Fratzscher - DIW-PräsidentKristiane Backer - Deutsch-Britin, ehem. MTV-ModeratorinChristian Schulte-Loh - Deutscher Komiker in LondonZugeschaltet: Ben Bradshaw - Labour-AbgeordneterPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell