ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 30. April 2020

Donnerstag, 30. April 2020, 19.25 UhrZDF spezial Corona-Krise - Was wird wann gelockert? Moderation: Matthias FornoffWer profitiert unter welchen Bedingungen von den Beschlüssen, die heute in einer Telefonkonferenz zwischen der Kanzlerin und den Regierungschefs der Länder vereinbart werden?Gastronomen, Geschäfteinhaber, Fußballfans - Tausende warten mit Spannung auf neue Lockerungen in der Corona-Krise. Matthias Fornoff spricht mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und mit Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, über Ergebnisse.