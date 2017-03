ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 2. März 2017

Mainz (ots) -Donnerstag, 2. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerPflege-Angebote im Netz - Wie gut ist die Online-Vermittlung?Alles rund um Zitruspflanzen - Gärtnern mit Elmar MaiWas tun gegen Pollenallergie? - Dr. Christoph Specht gibt TippsGast: Katja Flint, SchauspielerinDonnerstag, 2. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGrünkohltour - Feucht-fröhliches ZusammenseinExpedition Deutschland: Kollig - Vom Schnitzen und PhilosophierenRobertos Sammelleidenschaft - Faible für besondere alte SachenDonnerstag, 2. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDiscounter Lidl erpresst - Heute fällt das Urteil in BochumDonnerstag, 2. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbRichy Müller im ZDF - Der Star spielt in einer KomödieBill und Tom Kaulitz im Interview - Tokio Hotel startet wieder durchErste Proben für die Goldene Kamera - Starauflauf in Hamburg erwartetDonnerstag, 2. März 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema:Deutschland und die Türkei - Was erlaubt sich Erdogan?Gäste:Aydan Özoguz, SPD, IntegrationsbeauftragteMarkus Söder, CSU, bayerischer FinanzministerMustafa Yeneroglu, deutsch-türkischer AKP-AbgeordneterMithat Sancar, prokurdische Oppositionspartei HDPYahya Kilicaslan, deutscher Unternehmer, Erdogan-FanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell