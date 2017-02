ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 2.Februar 2017

Mainz (ots) -Donnerstag, 2.Februar 2017, 9:05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerMieterhöhung - Wie kann ich mich wehren?Bromelien - Pflanzen-Tipps von Elmar Mai"Professor T." - Neue Serie im ZDF - Hinter den KulissenDonnerstag, 2.Februar 2017. 12:10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteBraunsbach nach der Flut - Die Pläne des BürgermeistersExpedition Deutschland: Quierschied - Musik, Liebe und das LebenEin Tag als ... Mitarbeiterin in der MensaDonnerstag, 2.Februar 2017, 13:00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina von Ungern-SternbergBundeskanzlerin Merkel in Ankara - Schwieriger Besuch in der TürkeiAffäre um Präsidentschaftskandidaten - François Fillon zunehmendunter DruckArbeiten in Eiseskälte - Ein Besuch auf der ZugspitzeZDF-"Leute heute" feiert Geburtstag - Klatsch und Tratsch seit 20JahrenDonnerstag. 2.Februar 2017, 17:10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldElefantenbaby im Kölner Zoo - 100 Kilogramm, gesund und putzmunterDonnerstag, 2.Februar 2017, 17:45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbEhrenpreis für Senta Berger - Stargast beim Deutschen FernsehpreisShakira feiert Geburtstag - Die Sängerin wird 40Der Deutsche Fernsehpreis - Vorausblick auf die GalaDonnerstag, 2.Februar 2017. 22:15 Uhrmaybrit illnerThema: Trumps Egotrip - Mauern gegen den Rest der Welt?Eine Mauer gegen Mexiko, Einreiseverbote für Muslime, Handelsabkommenkündigen und Strafzölle erheben. US-Präsident Donald Trump schafft imAlleingang weitreichende Fakten - mit einem Ziel: mehr Sicherheit undmehr Jobs für Amerikaner. Globalisierung? Trump will sie aufhalten.Kann "America First!" funktionieren? Birgt das neue Sprengkraft fürdas angeschlagene Europa? Droht ein Handelskrieg auch gegenDeutschland?Peter Altmaier, CDU - KanzleramtschefJürgen Trittin, Bündnis'90/Die Grünen - MdB, Mitglied AuswärtigerAusschussMareike Nieberding - "Jugend-Bewegung für Demokratie DEMO"Bernhard Mattes - Präsident AmCham GermanyGabor Steingart - Herausgeber "Handelsblatt"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell