ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 29. Dezember 2016

Mainz (ots) -Donnerstag, 29. Dezember 2016, 9.05 UhrVolle Kanne WinterzauberAus Garmisch-PartenkirchenModeration: Ingo Nommsen"Schöner fliegen" ist das Motto kurz vor Silvester.Extrem-Skifahrerin Sandra Lahnsteiner ist keine Abfahrt zu steil,kein Sprung zu weit. Mit "Volle Kanne"-Moderator Ingo Nommsen sprichtsie über ihre Sportart, die dann gefährlich wird, wenn Erfahrung undWissen fehlen.Mit großen Sprüngen kennt sich auch der ehemalige Skispringer JensWeißflog bestens aus. Der Weltmeister und Olympiasieger ist in derDDR aufgewachsen und war in beiden deutschen Staaten erfolgreich. Erhat bestimmt viele Tipps für ZDF-Moderator Florian Weiss ("Leuteheute") - der hat sich bei einem Skisprung-Training nämlich vieleblaue Flecken geholt.Kurz vor Silvester stellt "Volle Kanne"-Chefkoch Armin Roßmeier einbayerisch inspiriertes Menü vor - ganz einfach zum Nachkochen.Donnerstag, 29. Dezember 2016, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteFeuerwerk zu Silvester - Tipps für den richtigen UmgangExpedition: Eckernförder Bucht - Schatzsucher am StrandDer Traum vom Auswandern - Deutscher Internet-Star in ShanghaiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell